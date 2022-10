Liga Europa. Sporting de Braga tenta regressar aos triunfos

Os minhotos poderiam neste momento estar na posição do Saint-Gilloise, mas sofreram dois golos nos últimos minutos do embate da semana passada, marcados por Gustaf Nilsson, aos 86 e 90+4 minutos, depois de Abel Ruiz ter inaugurado o marcador, aos 49, perdendo em casa por 2-1.Enquanto a equipa belga se isolou na liderança do grupo, com nove pontos e um percurso 100% vitorioso, os bracarenses mantiveram-se com seis, mais três do que o Union Berlim, depois de os alemães terem conquistado o primeiro triunfo na prova, por 1-0, no estádio do lanterna-vermelha Malmö, ainda em branco.A equipa treinada por Artur Jorge entrou a todo o gás na época 2022/23, com um empate (meritório, por 3-3, na receção ao Sporting) e oito vitórias consecutivas, mas a derrota por 4-1 na visita ao FC Porto deu início a uma semana desastrosa, que culminou com o desaire no domingo, na receção ao Desportivo de Chaves, por 1-0, com o revés europeu de permeio.Os "arsenalistas", que caíram para o terceiro lugar da I Liga, a seis pontos do líder Benfica, esperam poder pagar na mesma moeda ao Saint-Gilloise, ainda que o quarto colocado da liga belga esteja motivado perante a possibilidade de assegurar desde já a presença nos oitavos de final.Apenas o vencedor de cada um dos oito agrupamentos da Liga Europa assegura a qualificação direta para os oitavos de final, enquanto o segundo classificado terá de disputar um "play-off" para se manter na competição e o terceiro será relegado para idêntica fase da Liga Conferência Europa.Caso se imponha ao Sporting de Braga, que nas duas primeiras rondas tinha vencido o Malmö (2-0) e o Union Berlim (1-0), e os alemães não consigam ganhar aos suecos, o Saint-Gilloise garante que terminará no primeiro lugar da poule, a duas jornadas do fim.Em contraponto com o próximo adversário, a equipa belga – estreante na fase de grupos da Liga Europa, tal como sucede com o surpreendente comandante do campeonato germânico – enfrenta um ciclo de resultados muitos positivos, com cinco vitórias seguidas e nove nos últimos 11 jogos.O jogo entre Saint-Gilloise e Sporting de Braga, que já disputou uma final da Liga Europa, em 2010/11, perdida por 1-0 para o FC Porto, tem início marcado para as 17h45 (hora de Lisboa), em Heverlee, na Bélgica, enquanto o Union Berlim-Malmö começa às 20h00.A final da Liga Europa da época 2022/23 está marcada 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.