Liga Europa. Stéphanie Frappart arbitra o Sporting de Braga-Midtjylland

Frappart, a primeira mulher a estar na elite das competições europeias, várias vezes na Liga Europa e em dezembro de 2020 na Liga dos Campeões, terá como árbitros assistentes Micael Berchebru e Guillaume Debart, e Delajod Willy no videoárbitro.



O jogo, da segunda jornada do Grupo F, no qual os bracarenses se estrearam com uma derrota em casa do Estrela Vermelha (2-1), tem início marcado para as 20h00, no Estádio Municipal de Braga.



Em outros jogos das competições europeias, mas na Liga Conferência Europa, também na quinta-feira, a UEFA nomeou os árbitros portugueses Luís Godinho e João Pinheiro.



Luís Godinho estará na receção do Zorya Luhansk à Roma, treinada por José Mourinho e que conta com o guarda-redes internacional português Rui Patrício, e João Pinheiro no jogo entre PAOK, de Vieirinha e Nélson Oliveira, e Slovan Bratislava.