Liga francesa de 2020/21 deve arrancar em 23 de agosto

De acordo com o documento, a que a agência noticiosa francesa AFP teve acesso, a LFP especifica que é apenas um calendário provisório e aguarda por um anúncio da parte da UEFA, relativamente à disputa das competições europeias.



"[O conselho de administração da LFP] fixou o início dos campeonatos da Ligue 1 e Ligue 2, em 23 e 22 de agosto de 2020, respetivamente", pode ler-se nete projeto de calendário, segundo a AFP.



A Liga francesa foi cancelada em 30 de abril, após o anúncio do primeiro-ministro francês Éduard Philippe de que as competições desportivas não poderiam ser retomadas, devido à pandemia de covid-19.



O Paris Saint-Germain foi declarado campeão, somando o nono título da sua história, o terceiro consecutivo, após o cancelamento do campeonato à 28.ª jornada, de 38 previstas.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.