Liga inglesa despede-se com recordes do Manchester City e de Sahah

13 Mai, 2018

Um golo de Gabriel Jesus, já em tempo de descontos (90+4) garantiu a vitória do campeão Manchester City sobre o Southampton, e dois recordes: 100 pontos na competição e a maior diferença para o segundo classificado (19).



Num jogo no qual o Liverpool goleou o Brighton por 4-0, o egípcio Mohamed Salah abriu o marcador, apontando o seu 32.º golo na presente edição da 'Premier League' e tornou-se o melhor marcador da prova numa só edição, disputada em 38 jornadas.



Salah, que já foi eleito o melhor jogador da liga inglesa, destacou-se do trio formado por Alan Shearer, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez, que em épocas distintas atingiram os 31 golos.



O triunfo frente ao Brighton - com golos de Salah (26), Lovren (40), Solanke (53), e Andrew Robertson (85) -- permitiu ao Liverpool garantir o quarto lugar e o acesso direto à Liga dos Campeões, competição da qual joga, dentro de duas semanas, a final frente ao Real Madrid.



A equipa de Jurgen Klopp estava em boa posição para assegurar o quarto posto com dois pontos de vantagem sobre o Chelsea, quinto, que hoje perdeu por 3-0 no terreno do Newcastle.



Um golo de Gayle, aos 23 minutos, e um 'bis de Ayoze Perez, que marcou aos 59 e 63, garantiram o triunfo do Newcastle, que termina a competição no 10.º posto.



O Chelsea, campeão na época passada, fechou a presente edição no quinto posto, à frente do Arsenal, que hoje venceu o Huddersfield por 1-0, e vão ambos disputar a Liga Europa.



O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, que fechou a prova na segunda posição, a 19 pontos do rival City, venceu o Watford por 1-0, com um golo de Rashford, a passe de Juan Mata, aos 34 minutos.



O encontro em Old Trafford ficou marcado pela despedida do médio Michael Carrick, de 36 anos, que representou o Manchester United durante 13 épocas e deverá manter-se no clube noutras funções.



O Tottenham, terceiro classificado, e o Leicester, nono da tabela, protagonizaram o jogo mais produtivo da jornada, que terminou com a vitória do clube londrino por 5-4.



Num jogo entre equipas praticamente condenadas, o Swansea, de Carlos Carvalhal, perdeu por 2-1 como Stoke, depois de ter estado a vencer.



Swansea e Stoke juntaram-se na descida ao West Bromwich, que hoje perdeu por 2-0 com o Crystal Palace.