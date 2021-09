Liga inglesa vai parar seis semanas durante o Mundial2022

Os 20 clubes que disputam o principal escalão acordaram o interregno de um mês e meio, que, assim, permitirá aos jogadores que atuam em Inglaterra juntarem-se às respetivas seleções cerca de uma semana antes do início do Mundial, que se disputará entre 21 de novembro e 18 de dezembro do próximo ano.



Os jogadores que disputarem a final do Campeonato do Mundo regressão aos clubes uma semana antes do reinício da 'Premier League', que será retomada logo no dia a seguir ao Natal, no tradicional 'boxing day', em 26 de dezembro.



Por outro lado, ficou igualmente definido que a edição da próxima época, de 2022/23, iniciar-se-á em 06 de agosto, uma semana antes do habitual, e terminará no final de maio.



O proprietário do Aston Villa, Christian Purslow, criticou a realização do Mundial no inverno, considerando tratar-se de "uma ideia louca".



"Não haverá jogos da 'Premier League' entre novembro e dezembro. Preocupa-me o bem-estar dos jogadores, mas também o facto de os adeptos ficarem privados do futebol da 'Premier League' durante cinco semanas", comentou, à Sky Sports.