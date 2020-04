Liga italiana confirma vontade de levar `Serie A` até ao final

“O Conselho da ‘Lega Serie A’, que se reuniu hoje, confirmou por unanimidade a intenção de terminar em campo a época 2019/20, se o governo autorizar”, escrever o organismo em comunicado.



De acordo com a entidade organizadora do campeonato transalpino de futebol, o regresso será feito “em conformidade com as regras estabelecidas pela FIFA, a UEFA e a Federação Italiana de Futebol (FIGC)” e também “em conformidade com os protocolos médicos para proteger os jogadores”.



Segundo diversos ‘media’ italianos, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, SPAL, Génova e Fiorentina, situados no mais afetado norte, e o Cagliari manifestaram-se, porém, contra, face aos “riscos incalculáveis” que se podem correr.



Em declarações à Rai 2, o ministro dos desportos, Vicenzo Spadafora, que deverá reunir-se esta semana com os dirigentes da FIGC, não deu, para já, “qualquer garantia de que os campeonatos ou os treinos possam regressar em 04 de maio”.



Na sexta-feira, a FIGC avançou a hipótese de o campeonato regressar em “finais de maio ou início de junho”, insistindo sobre questões económicas e acrescentando que os que querem o cancelamento “não gostam do futebol, nem dos italianos”.



O presidente do organismo, Gabriele Gravina, avançou que será necessário um período de três semanas, depois de terminado o confinamento, para as equipas ficarem prontos do ponto de vista físico a regressar à competição.



A ‘Serie A’ foi interrompida após realizadas 26 das 38 jornadas, com a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, na liderança, com 63 pontos, apenas mais um do que a Lazio.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, enquanto em Itália já faleceram mais do que 24.000.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.



Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.