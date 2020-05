Liga italiana de futebol deverá ser retomada a partir de 13 de junho

"No que diz respeito à retoma da atividade desportiva, foi indicado o dia 13 de junho para o regresso do campeonato, respeitando as medidas do governo e os protocolos médicos para proteção dos jogadores e de todos os profissionais", refere o organismo, após uma assembleia-geral em que estiveram reunidos os 20 clubes que disputam o principal escalão.



A Série A foi interrompida em 09 de março, devido à crise de saúde pública motivada pela pandemia de covid-19, quando estavam decorridas 26 jornadas.