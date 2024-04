Liga italiana pede inquérito aos insultos racistas e antissemitas no Roma-Lazio

Em comunicado, a Serie A relata cânticos racistas e antissemitas por parte dos adeptos dos dois clubes, antes e durante o encontro da 31.ª jornada da Liga transalpina, que os ‘giallorossi’ venceram por 1-0.



De acordo com a Serie A, o avançado belga Romelu Lukaku foi alvo de “discriminação racial” por parte dos adeptos da Lazio em três momentos da partida, sendo que os mesmos adeptos ainda proferiram impropérios antissemitas contra os adversários, algo recorrente nas claques mais extremistas do clube ‘laziale’, que apelidam os oponentes de “judeus”.



Da mesma forma, o médio francês Mattéo Guendouzi, da Lazio, também foi vítima de “discriminação racial” por parte dos apoiantes da Roma.



Por outro lado, a Serie A pediu ainda uma investigação ao comportamento do central da Roma Gianluca Mancini, autor do golo que resolveu o 'derby della capitale', que no final da partida empunhou duas bandeiras, uma com a inscrição “Anti Lazio” e outra que tinha as cores do rival romano (azul e branco) e um rato.



Antes do encontro, registaram-se confrontos entre quase 200 adeptos da Lazio e 100 da Roma nos arredores do Estádio Olímpico, levando à detenção de um adepto ‘giallorosso’.



Esta temporada tem sido pródiga em incidentes racistas no futebol italiano, um dos quais com o guarda-redes Mike Maignan, do AC Milan, que em janeiro levou mesmo o francês a abandonar o relvado do Estádio Friuli, em Udine, sendo seguido pelos seus colegas de equipa.



A partida esteve suspensa durante vários minutos, na sequência dos insultos racistas dirigidos a Maignan por parte dos adeptos da Udinese, sendo que o clube, que foi castigado com um jogo à porta fechada, viria a irradiar um dos autores dos impropérios.