Liga Nações: França continua sem vencer após Mbappé selar empate tardio

O avançado de 23 anos substituiu Griezmann, aos 63 minutos, e repôs a igualdade no Estádio Ernst Happel, em Viena, com um 'chapéu' sobre Patrick Pentz, que desfez a vantagem austríaca criada aos 37 minutos, num golo de Andreas Weimann, a concluir um lance protagonizado por Marko Arnautovic e Konrad Laimer.



Nos instantes finais, a seleção gaulesa lançou-se para um 'assalto' à baliza contrária, mas foi ineficaz, tendo averbado o terceiro jogo sem vitórias no grupo, após o desaire caseiro com a Dinamarca (2-1) e o empate no reduto da Croácia (1-1).



A Áustria, por seu turno, manteve o segundo lugar, com quatro pontos, mas agora em igualdade com a Croácia, que venceu por 1-0 na visita à líder, com seis pontos, Dinamarca.



No Parken, em Copenhaga, Mario Pasalic apontou o tento solitário do jogo, aos 69 minutos, e assegurou o primeiro triunfo da seleção balcânica nesta edição da Liga das Nações, deixando-a a dois pontos do conjunto nórdico, vitorioso nas duas primeiras jornadas.



No grupo B2, Israel desfez a 'onda' de empates verificada nos quatro jogos previamente disputados, ao vencer no reduto da Albânia por 2-1, com os golos de Solomon, aos minutos 57 e 73, a responderem ao tento inaugural de Broja (45+2) e a consumarem a reviravolta.



Os isrealistas assumiram a dianteira do grupo, com quatro pontos em dois jogos, à frente da Islândia, que tem dois e hoje não jogou com a Rússia, fruto da exclusão dessa seleção devido à guerra em curso na Ucrânia, e da Albânia, que soma um.



No grupo C3, a Eslováquia, segunda classificada, venceu no reduto do Azerbaijão por 1-0 e passou a somar seis pontos, menos um face ao líder Cazaquistão, que empatou com a Bielorrússia, enquanto a Letónia encabeça o grupo D1, com nove pontos, após somar frente à Moldova (4-2) a terceira vitória em três jogos.