Liga Nações. Países Baixos a um passo da "final four"

Os neerlandeses foram à Polónia vencer a seleção local por 2-0, o que lhes permitiu manter a liderança e os três pontos de avanço sobre a Bélgica, que recebeu e venceu o País de Gales, por 2-1, à entrada para a derradeira jornada.Os golos que "selaram" a vitória dos Países Baixos sobre a Polónia foram marcados por Cody Gakpo, avançado do PSV Eindhoven, aos 14 minutos, e por Steven Bergwijn, do rival Ajax, aos 60.Com este triunfo, os Países Baixos, que recebem a Bélgica na última jornada, no domingo, ficaram a um passo de se apurarem para a "final four", tendo em conta que podem até perder por dois golos que atingirão esse objetivo.Com efeito, a seleção laranja venceu na Bélgica por 4-1, razão pela qual os belgas só lograrão o apuramento se vencerem nos Países Baixos por três golos de diferença, visto que anulam o resultado da primeira jornada e passam a ter vantagem na diferença de golos.Em relação à luta pela manutenção na Liga A, tudo se decidirá também na última jornada, com o País de Gales a ter de vencer na receção à Polónia para garantir esse objetivo, enquanto à seleção de Robert Lewandowski bastará um empate.