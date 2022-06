Liga Nações: Suíça reconhece demasiados erros, mas antevê boa resposta com Portugal

Os suíços somam três derrotas em outras tantas partidas - com República Checa (2-1), Portugal (4-0) e Espanha (1-0) - e vão, agora, começar a pensar em sobreviver na Liga A, de forma a não serem relegados para a secundária.



"Cometemos muitos erros na defesa e, a este nível na Liga das Nações, não podemos cometer. Temos de mostrar mais eficiência nas nossas ocasiões. Melhorámos muito contra a Espanha, mas claro que (contra Portugal) não vamos conseguir controlar os 90 minutos", admitiu Murat Yakin, lembrando que diante dos espanhóis, no mesmo palco onde vão receber os lusos, os suíços "controlaram a segunda parte".



O técnico helvético de 47 anos falava em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de domingo, da quarta jornada, dando conta que, além de ser fulcral melhorar, a sorte terá de estar com os locais.



"Não posso fazer um resumo agora (da Liga das Nações). O objetivo é o próximo jogo, temos de melhorar muito e vamos apresentar uma equipa diferente do jogo em Portugal. Claro que temos de fazer uma análise correta, mostrar o que fizemos de positivo e negativo. Mais uma vez, vamos tentar ter mais sorte", perspetivou.



Murat Yakin indicou que as "mudanças não vão ser muitas", contudo garantiu que o guarda-redes titular será o Jonas Omlin, que ainda não se estreou nesta terceira edição da prova continental, podendo ainda lançar de início os defesas Nico Elvedi e Manuel Akanji.



Após três de seis jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, contra cinco da Espanha, quatro da República Checa e nenhum da Suíça.



O segundo duelo da 'poule' entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), e será dirigido pelo croata Fran Jovic.



Após estes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros no Grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.



A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.