Lille, com Fonte e Sanches, volta a vencer e continua na luta pela `Champions`

Os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches foram titulares na equipa da casa e foi o antigo médio do Benfica a iniciar a jogada que resultou no único golo do jogo, aos 33 minutos.



Sanches encontrou Bamba solto na área e o médio francês assistiu Remy, que bateu o guardião português Anthony Lopes com um remate traiçoeiro.



O Lille, atual vice-campeão francês, somou a terceira vitória consecutiva e continua a um ponto do terceiro posto, o Rennes, que continua ‘em grande’ na competição.



Desta vez, a equipa sensação da liga gaulesa goleou em casa o Montpellier, por 5-0, com destaque para um ‘bis’ do avançado Hunou.



Do lado dos forasteiros, o central português Pedro Mendes regressou após lesão e foi titular.



No primeiro jogo do dia, o Bordéus, orientado pelo português Paulo Sousa, somou o quarto jogo sem vencer, ao empatar 1-1 na deslocação ao Saint-Étienne.



A formação de Paulo Sousa inaugurou o marcador aos 65 minutos, com um golo de Maja, mas a equipa da casa, atual 17.ª classificada e a primeira acima da linha de despromoção, repôs a igualdade cinco minutos depois, por Bouanga.



A equipa do técnico português, que nas últimas quatro jornadas somou três empates e uma derrota, ocupa o 12.º lugar da tabela, em igualdade pontual (37) com o Nantes.