Lille Confirma Edgar Ié para os próximos cinco anos

“Sondado por muitas equipas e a procurar um grande desafio, Edgar Ié decidiu dar um novo rumo à sua carreira. Vai contar com os portugueses (Xeka e Éder) para facilitar a sua integração. Bem-vindo, Edgar”, escreveu o Lille, na sua página oficial na Internet.





Por seu turno, o diretor executivo do Lille, Marc Ingla, referiu-se a Edgar Ié como “uma bela aquisição, que se encaixa perfeitamente” na politica do clube em contratar “jovens talentos”.“Este é o momento ideal para (Edgar Ié) ‘descolar’. Quero agradecer ao jogador a determinação que mostrou para se juntar a nós, porque os três principais clubes portugueses o queriam”, revelou o dirigente do clube francês.Em junho, Edgar Ié esteve ao serviço da seleção portuguesa de sub-21 no Europeu da categoria. Na prova, disputada na Polónia, Portugal ficou-se pela fase de grupos.