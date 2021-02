Lille continua primeiro em França apesar do empate com o Brest

A 25.ª jornada da Liga francesa acabou por correr de feição ao Paris SG, já que do grupo dos sete primeiros da tabela apenas os parisienses conseguiram ganhar.



O comando da prova ainda é do Lille, com 55 pontos, mais um apenas que o Paris Saint-Germain, sábado vencedor frente ao Nice, por 2-1, e três que o Lyon, que nesta ronda perdeu por 2-1 com o Montpellier, também sábado.



O Lille, que também contou com Renato Sanches, mas como suplente utilizado, esteve francamente abaixo do que se esperava de um candidato, e em 14 remates que fez nem um só foi enquadrado com a baliza do Brest, clube que sempre defendeu em bloco. Como 'castigo', interrompe uma série de sete vitórias consecutivas.



De qualquer forma, o Lille prossegue uma época fantástica, ainda em três frentes - a equipa de Christophe Galtier jogou quarta-feira para a Taça (1-0 ao Dijon) e volta a estar em ação quinta-feira, contra o Ajax, para a Liga Europa.



Quem também perdeu terreno na ronda foi o quarto classificado (49 pontos), o Mónaco, que não conseguiu melhor que 2-2 em casa com o Lorient - e até podia ser pior, já que o empate foi 'arrancado' por Ben Yedder aos 90+3.



Na próxima jornada, os monegascos vão a Paris, para o jogo grande da ronda, entre duas equipas que continuam na luta pelo título.



As coisas também não correram bem ao Rennes, quinto (38 pontos), derrotado por 2-0 pelo Saint-Etienne. Para a formação da casa, que não ganha há cinco jogos, trata-se agora de 'travar' a queda e focar na disputa pela Liga Europa.



Na luta pela manutenção, o destaque é a grande estreia de Antoine Kombouaré como treinador do Nantes, levando a equipa 'canarinha' ao triunfo que lhes escapava desde 08 de novembro.



Com os 3-1 de hoje em Angers, o Nantes permanece na antepenúltima posição, mas agora a um ponto apenas da linha de manutenção.