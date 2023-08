Lille contrata Ivan Cavaleiro

”, afirmou Ivan Cavaleiro, em declarações divulgadas no site oficial do Lille.O extremo de 29 anos passou a última temporada na Turquia, no Alanyaspor, depois de ter estado seis anos em Inglaterra, primeiro no Wolverhampton e, mais tarde, no Fulham.O jogador formado no Benfica esteve ainda no Mónaco e no Deportivo da Corunha.Cavaleiro tem duas internacionalizações pela seleção portuguesa e, além de Paulo Fonseca, junta-se no Lille aos compatriotas Tiago Djaló e Tiago Santos.Também o Lille confirmou a chegada do médio argentino Ignacio Miramon (ex-Gimnasia La Plata), com o jogador de 20 anos a assinar um contrato por cinco temporadas, até 2028.