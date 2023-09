Lille, de Paulo Fonseca, consente empate nos minutos finais

O Lille, do treinador português Paulo Fonseca, desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e acabou por consentir um empate a 2-2 em casa do Rennes, em jogo da quinta jornada da Liga francesa de futebol.

A equipa visitante esteve a vencer com golos dos defesas Leny Yoro, aos 33 minutos, e Bafodé Diakité, aos 62, mas o Rennes ainda reduziu por Assignon, aos 74, e igualou por Ibrahim Salah, já em cima do minuto 90.



Paulo Fonseca não contou com o lesionado Tiago Djaló, mas Ivan Cavaleiro foi aposta de início, saindo aos 80 minutos, enquanto Tiago Santos foi opção para o técnico português já na parte final do encontro.



Lille e Rennes ocupam as quinta e sexta posições, respetivamente, separados por um ponto, mas ainda podem ser ultrapassados nesta quinta jornada da 'Ligue 1'.