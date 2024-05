Lille, de Paulo Fonseca, falha acesso direto à "Champions"

Em causa estava a luta pelo terceiro lugar do pódio e o consequente apuramento direto para a nova fase Liga dos Campeões, mas o Brest, que venceu por 3-0 em Toulouse, superou a equipa de Paulo Fonseca num dramático final.



O Lille esteve a perder, com um golo de Gaëtan Laborde, aos 10 minutos, deu a volta por Hákon Haraldsson e Benjamin André, aos 55 e 73, respetivamente, mas sofreu o golo do empate por Lotomba, aos 90+3, que ditou a perda do terceiro lugar.



Com os portugueses Tiago Morais e Rafael Fernandes no banco, Ivan Cavaleiro foi lançado no jogo aos 90 minutos, Paulo Fonseca viu escapar a vantagem nos descontos, pelo que o Lille, que terminou em quarto, a dois pontos do Brest, vai ter de disputar a qualificação para a "Champions".



O campeão Paris Saint-Germain, com os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Gonçalo Ramos a titulares, fechou o campeonato com um triunfo por 2-0 em casa do Metz, do antigo treinador romeno do Sporting László Bölöni, que terminou em 16.º e vai ainda lutar pela permanência num play-off.