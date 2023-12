Lille de Paulo Fonseca tropeça na liga francesa

O triunfo dos três primeiros atrasou o Lille, de Paulo Fonseca, que, com uma exibição pálida, não foi além de 0-0 na visita ao Clermont Ferrand, mantendo o quarto lugar, agora com 27 pontos, mais longe da frente.



O defesa luso Tiago Santos foi titular, enquanto Tiago Djaló está lesionado, desfalcando a equipa que no primeiro tempo ainda ameaçou o golo, mas que na etapa complementar esteve aquém do seu potencial.



O Lille é 4.º classificado com 27 pontos menos nove que o líder Paris Saint Germain (36) seguido do Nice com 32 e do Mónaco com 30.