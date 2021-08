Lille e Mónaco voltam a `marcar passo` e continuam sem vencer na I Liga francesa

No Lille, os portugueses José Fonte e Tiago Djaló foram titulares (Renato Sanches continua de fora, com uma lesão num joelho) e estiveram na frente a partir dos 38 minutos, graças a um golo de Burak Yilmaz, mas Saidow Sow (85) acabou por igualar para a equipa da casa.



Já o Mónaco somou a segunda derrota consecutiva na Ligue 1, frente ao Lens, por 2-0, com o português Gelson Martins a entrar para o lugar de Aurelien Tchouameni, aos 63 minutos, numa altura em que a sua equipa já perdia por 1-0, com um golo de Ignatius Ganago (51).



O avançado formado no Sporting não conseguiu de inverter o rumo dos acontecimentos ou evitar que Simon Bokote Banza (90+3) ampliasse para os forasteiros e estabelecesse o resultado final em 2-0 para os visitantes.



A terceira jornada teve início na sexta-feira, com o PSG, ainda sem algumas das suas principais figuras, tais como Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, a isolar-se provisoriamente na liderança, com uma vitória fora, sobe o Brest, por 4-2.



Os parisienses somam três triunfos noutros tantos encontros do principal escalão francês, mas podem ser igualados no topo da classificação, no domingo, pelo Clermont e pelo Angers, que visitam o Lyon e o Bordéus, respetivamente, em duas das sete partidas que faltam disputar na terceira jornada.



O Lille segue em 13.º lugar, com dois pontos, enquanto o Monaco é 17.º, com apenas um ponto conquistado em três encontros.