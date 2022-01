Lille fora da Taça de França com portugueses desastrados

O jogo, dos 16 avos de final da competição, chegou ao fim dos 90 minutos com 2-2 no marcador e foi logo para o desempate, com o Lille a falhar dois remates enquanto o anfitrião Lens só falhou um (4-3).



No estádio Bollaert-Delelis de Lens, os visitantes apresentaram-se com três portugueses na equipa - o capitão José Fonte, Renato Sanches e Tiago Djaló - e o Lens com um, David Costa.



Esteve mais eficaz o Lille, de início, chegando ao 2-0 com golos do belga Amadou Onana, aos 28 e 33 minutos, muito bem em contra-ataque.



Na segunda parte, o Lens conseguiu um justo empate, também com um 'bis', do senegalês costa-marfinense Seko Fofana, aos 67 e 90+5.



O jogo foi diretamente para o desempate por penáltis e no segundo remate do Lille José Fonte não conseguiu concretizar, enviando ao lado, um contratempo compensado no quarto remate do Lille, com Clauss a permitir a defesa a Grbic.



No quinto e último remate dos visitantes, Renato Sanches viu Fariñez adivinhar o lado para que ia atirar a bola, após o que Fofana, decididamente o 'homem do jogo', assegurou, com a ajuda de um poste, o apuramento do Lens, que na próxima ronda da Taça vai receber o Mónaco.