Lille vence Bordéus e sobe, provisoriamente, à liderança da Liga francesa

A equipa do Lille adiantou-se no marcador aos 17 minutos, pelo avançado Jonathan Bamba, mas o Bordéus restabeleceu o empate aos 29, pelo médio croata Toma Basic. No entanto, o internacional português José Fonte colocou a sua equipa de novo na frente do marcador, ainda antes do intervalo, aos 45, resultado que não seria alterado na segunda parte.



Pelo Lille alinharam mais dois jogadores portugueses, o médio Xeka e o central Tiago Djaló, lançados em campo aos 78 e 83 minutos, a render Boubakary Soumare e o defesa turco Zeki Celik, respetivamente.



Com este triunfo, o Lille subiu, provisoriamente, à liderança, com 29 pontos, mais um do que o Paris Saint-Germain, que hoje recebe o Lyon, mais dois do que o Marselha, que tem dois jogos a menos, e mais três do que o Lyon, quarto classificado.



Nos outros jogos hoje realizados, o Rennes foi vencer a Nice por 1-0, o Brest recebeu e venceu o Reims, por 2-1, o Lorient bateu em casa o Nimes por concludente 3-0, enquanto o Nantes e o Estrasburgo empataram a um e dois golos, respetivamente, na receção a Dijon e Metz.