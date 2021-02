Lille vence e segue firme na liderança da Liga francesa

Golos do turco Yazici (54 minutos), do norte-americano Weah (66) e do canadiano Jonathan David (89) fizeram a vitória da equipa dos portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches (saiu aos 72), todos titulares.



Sanches não era titular desde novembro, após lesão, e saiu aos 72, numa partida em que também jogou Tiago Djaló, entrando aos 81.



Este resultado, o quinto triunfo seguido na 'Ligue 1', empurra o líder para os 51 pontos, provisoriamente mais cinco do que o Lyon, que hoje visita o 19.º e penúltimo Dijon, e seis para o campeão em título Paris Saint-Germain, que recebe também hoje o lanterna-vermelha Nimes.



O Rennes, quinto classificado, empatou hoje em casa com o Lorient (1-1), podendo ver o Mónaco, que hoje recebe o Nice, fugir no quarto lugar, enquanto o Metz, sexto, também empatou a uma bola, com o Montpellier de Pedro Mendes, titular (saiu ao intervalo), e perdeu a hipótese de igualar o rival nos 37 pontos.



De cinco jogos, dos 10 da jornada 23 agendados para hoje, que arrancaram às 18:00 de Lisboa, quatro deram empate, como no Estrasburgo-Brest (2-2), em duelo de equipas 'tranquilas' mas na segunda metade da tabela.



O Angers, oitavo classificado, falhou a aproximação aos lugares de acesso às competições europeias, ao empatar em casa do Reims, 12.º, numa partida em que até lançou o português Mathias Pereira Lage, aos 85, para tentar chegar ao golo.