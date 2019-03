Lille vence em Saint-Étienne e reforça segundo lugar da Liga francesa

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 17:33 | Futebol Internacional

Com os portugueses José Fonte, Xeka e Rafael Leão de início, o Lille bateu os 'verts' graças ao 17.º tento do internacional costa-marfinense no campeonato, aos 87 minutos, num encontro em que a formação da casa teve dois jogadores expulsos em tempo de compensação.



O conjunto orientado por Christophe Galtier, que ainda teve Rui Fonte no banco de suplentes, somou a sétima vitória nos últimos nove jogos da 'Ligue 1' e reforçou a vice-liderança, agora com mais sete pontos do que o Lyon, terceiro colocado, que no sábado empatou 2-2 em Estrasburgo.



O Paris Saint-Germain lidera confortavelmente a prova, com mais 14 pontos e menos dois jogos do que o Lille.



O Montpellier, sem o central Pedro Mendes, lesionado, falhou a possibilidade de alcançar o Marselha - que hoje recebe o Nice - no quarto lugar, ao empatar 2-2 na receção ao Angers, depois de chegar ao intervalo a vencer com golos de Andy Delort (três minutos) e Ellyes Skhiri (16).



Mesmo reduzido a 10 elementos, por expulsão de Mateo Pavlovic, o Angers recuperou nos instantes finais e chegou ao empate, por intermédio de Angelo Fulgini (80 minutos) e Stephane Bahoken (90+1).



Já o Toulouse, foi vencer por 1-0 a casa do lanterna-vermelha Guingamp, que teve o lateral português Pedro Rebocho a tempo inteiro.