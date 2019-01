Lima diz adeus aos relvados

Marcos Celso - RTP Comentários 21 Jan, 2019, 20:40 | Futebol Internacional

Lima deixou a novidade nas redes sociais. O final da carreira de futebolista chega aos 35 anos. Foi no Benfica que mais se destacou a marcar golos, tendo conquistado dois campeonatos nacionais, uma Supertaça e uma Taça de Portugal, e ainda duas Taças da Liga. Ao serviço das "águias", Lima marcou 70 golos em 145 jogos.

"Hoje é um dia de felicidade e uma certa tristeza ao mesmo tempo,dia de anunciar que penderei as chuteiras,dia do adeus a carreira profissional de jogador de futebol,carreira essa que sempre sonhei quando criança,carreira essa que muitos sonham e fui um felizardo em realizar esse sonho,me despeço dos gramados muito feliz,mas poderia ainda jogar um pouco mais,só que a lesão fez com que levasse a essa decisão,infelizmente isso acontece e vi que era minha hora de parar,aprendi muito como jogador e principalmente como homem,não é fácil sair de sua casa bem novo e correr o mundo atrás desse sonho,lutei muito Pr conseguir,persistir,acreditei,e deu certo,Deus me abençoou muito e serei sempre grato pelas bençãos,muito obrigado a todos que de alguma forma me ajudaram a crescer e aos que sempre torceram por mim nos jogos,o meu muito obrigado a todos,obrigado futebol,ficarei agora apreciando de fora,obrigado senhor Deus por tudo".