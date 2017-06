RTP 14 Jun, 2017, 19:35 / atualizado em 14 Jun, 2017, 19:36 | Futebol Internacional

Victor Lindelöf assinou apenas esta quarta-feira, embora o negócio já tenha sido oficializado no sábado, com o Benfica a encaixar 35 milhões de euros, negócio que pode valer mais 10 milhões segundo objetivos.





O ex-central do Benfica esteve agora em Inglaterra onde realizou os exames médicos e efetuou a assinatura do contrato.



"Estou emocionado", foram as palavras de Lindelöf na hora de falar como jogador do Manchester United.