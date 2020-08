Linfield bate Tre Fiore no primeiro jogo da edição 2020/21 da Liga dos Campeões

O Linfield, da Irlanda do Norte, superou hoje o Tri Fiore, de São Marino, por 2-0, no primeiro encontro da edição 2020/21 da Liga dos Campeões em futebol, a contar para a eliminatória preliminar.