Lionel Scaloni mantém-se como selecionador argentino até ao Mundial2022

30 Jul, 2019

"O comité executivo da AFA decidiu hoje dar continuidade durante as eliminatórias para o Mundial do Qatar, que começam no próximo ano, ao projeto da seleção principal liderado por Lionel Scaloni", informou o organismo em comunicado.



Scaloni, que fazia parte da equipa técnica de Jorge Sampaoli no Mundial2018, assumiu interinamente o cargo de selecionador após o torneio da Rússia, naquela que foi a sua primeira experiência como treinador principal.



Os bons resultados em jogos particulares levaram a AFA a manter Scaloni como selecionador até à Copa América deste ano, na qual a Argentina foi eliminada nas meias-finais pelo anfitrião Brasil, acabando por conquistar o terceiro lugar.