Liverpool afasta Wolverhampton rumo à quarta ronda da Taça de Inglaterra

No Estádio Molineux, o tento apontado pelo jovem Harvey Elliott, de pé esquerdo e fora da grande área, à passagem do minuto 13, revelou-se suficiente para o emblema de Merseyside sair vitorioso da eliminatória, depois de três encontros sem triunfar para todas as competições.



Nos 'wolves', que instantes antes do encontro anunciou a chegada do espanhol Pablo Sarabia, que representou o Sporting na temporada passada, alinharam de início José Sá, Toti Gomes, João Moutinho e Rúben Neves, enquanto Nélson Semedo, Matheus Nunes e Daniel Podence foram lançados no decorrer do segundo tempo.



Na próxima ronda, os 'reds', que tiveram o luso Fábio Carvalho de início, vão medir forças com o Brighton.