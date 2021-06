Liverpool autorizado a ampliar estádio de Anfield em sete mil lugares

"É uma etapa importante na nossa iniciativa de trazer mais adeptos a Anfield", disse Andy Hugues, diretor-geral do clube, comentando no sítio oficial do Liverpool na Internet o projeto de ampliação, que estará concluído em 2023.



Hoje mesmo, os urbanistas do conselho municipal votaram a favor das obras na tribuna de Anfield Road, apesar das preocupações manifestadas por habitantes e grupos de defesa do ambiente quanto ao impacto num parque situado nas proximidades do estádio.



O Liverpool também obteve a autorização para organizar concertos e grandes eventos durante cinco anos.