Liverpool bate Chelsea nos penáltis e conquista Supertaça europeia

Entrou melhor o Chelsea, que, aos 36 minutos, se adiantou no marcador pelo francês Giroud, tendo o Liverpool respondido e igualado no arranque da segunda parte, 48 minutos, através do senegalês Mané.

O mesmo Mané, no início do prolongamento (95), colocou os `reds` na frente, mas os `blues` estabeleceram nova igualdade, aos 101, pelo italiano de origem brasileira Jorginho, na conversão de uma grande penalidade.

No desempate por pontapés da marca da grande penalidade, o jovem Abraham do Chelsea atirou para a defesa do guarda-redes espanhol do Liverpool Adrian, que assim permitiu aos `reds` juntarem a Supertaça à Taça dos Campeões Europeus conquistada na época passada.