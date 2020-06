Liverpool campeão inglês 30 anos depois

Os comandados do alemão Jürge Klopp, que já não conquistavam o título desde 1989/90, somaram o 19.º cetro da sua história, colocando-se a um do recordista Manchester United, em `seca` desde o adeus de Alex Ferguson, em 2012/13.

A sete rondas do fim, os `reds` totalizam 86 pontos, mais 23 do que o Manchester City, segundo colocado, e podem ainda bater o recorde de pontuação estabelecido pelo conjunto do catalão Pep Guardiola em 2017/18, com `redondos` 100 pontos.

Em Stamford Brige, o norte-americano Christian Pulisic, aos 36 minutos, e o brasileiro Willian, aos 78, de grande penalidade, marcaram para os londrinos, enquanto o belga Kevin De Bruyne faturou para os visitantes, de livre direto, aos 55.

Campeonato inglês - Historial



Época Vencedor



2019/20 Liverpool



2018/19 Manchester City



2017/18 Manchester City



2016/17 Chelsea



2015/16 Leicester



2014/15 Chelsea



2013/14 Manchester City



2012/13 Manchester United



2011/12 Manchester City



2010/11 Manchester United



2009/10 Chelsea



2008/09 Manchester United



2007/08 Manchester United



2006/07 Manchester United



2005/06 Chelsea



2004/05 Chelsea



2003/04 Arsenal



2002/03 Manchester United



2001/02 Arsenal



2000/01 Manchester United



1999/00 Manchester United



1998/99 Manchester United



1997/98 Arsenal



1996/97 Manchester United



1995/96 Manchester United



1994/95 Blackburn Rovers



1993/94 Manchester United



1992/93 Manchester United



1991/92 Leeds



1990/91 Arsenal



1989/90 Liverpool



1988/89 Arsenal



1987/88 Liverpool



1986/87 Everton



1985/86 Liverpool



1984/85 Everton



1983/84 Liverpool



1982/83 Liverpool



1981/82 Liverpool



1980/81 Aston Villa



1979/80 Liverpool



1978/79 Liverpool



1977/78 Nottingham Forest



1976/77 Liverpool



1975/76 Liverpool



1974/75 Derby County



1973/74 Leeds



1972/73 Liverpool



1971/72 Derby County



1970/71 Arsenal



1969/70 Everton



1968/69 Leeds



1967/68 Manchester City



1966/67 Manchester United



1965/66 Liverpool



1964/65 Manchester United



1963/64 Liverpool



1962/63 Everton



1961/62 Ipswich



1960/61 Tottenham



1959/60 Burnley



1958/59 Wolverhampton



1957/58 Wolverhampton



1956/57 Manchester United



1955/56 Manchester United



1954/55 Chelsea



1953/54 Wolverhampton



1952/53 Arsenal



1951/52 Manchester United



1950/51 Tottenham



1949/50 Portsmouth



1948/49 Portsmouth



1947/48 Arsenal



1946/47 Liverpool



II GUERRA MUNDIAL



1938/39 Everton



1937/38 Arsenal



1936/37 Manchester City



1935/36 Sunderland



1934/35 Arsenal



1933/34 Arsenal



1932/33 Arsenal



1931/32 Everton



1930/31 Arsenal



1929/30 Sheffield Wednesday



1928/29 Sheffield Wednesday



1927/28 Everton



1926/27 Newcastle



1925/26 Huddersfield



1924/25 Huddersfield



1923/24 Huddersfield



1922/23 Liverpool



1921/22 Liverpool



1920/21 Burnley



1919/20 West Bromwich



PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL



1914/15 Everton



1913/14 Blackburn Rovers



1912/13 Sunderland



1911/12 Blackburn Rovers



1910/11 Manchester United



1909/10 Aston Villa



1908/09 Newcastle



1907/08 Manchester United



1906/07 Newcastle



1905/06 Liverpool



1904/05 Newcastle



1903/04 The Wednesday



1902/03 The Wednesday



1901/02 Sunderland



1900/01 Liverpool



1899/00 Aston Villa



1898/99 Aston Villa



1897/98 Sheffield United



1896/97 Aston Villa



1895/96 Aston Villa



1894/95 Sunderland



1893/94 Aston Villa



1892/93 Sunderland



1891/92 Sunderland



1890/91 Everton



1889/90 Preston North End



1888/89 Preston North End



- 'Ranking':



1. Manchester United 20 títulos



2. Liverpool 19



3. Arsenal 13



4. Everton 9



5. Aston Villa 7



6. Sunderland 6



. Chelsea 6



. Manchester City 6



9. Newcastle 4



. Sheffield Wednesday (a) 4



11. Wolverhampton Wanderers 3



. Leeds 3



. Huddersfield 3



. Blackburn Rovers 3



15. Preston North End 2



. Tottenham 2



. Derby County 2



. Burnley 2



. Portsmouth 2



20. Sheffield United 1



. West Bromwich 1



. Ipswich Town 1



. Nottingham Forest 1



. Leicester 1



(a) - Dois títulos como The Wednesday.