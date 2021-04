Liverpool cede empate em Leeds a três minutos do final

Os campeões ingleses colocaram-se na frente ainda no primeiro tempo, com participação decisiva do internacional português Diogo Jota, que quebrou a defesa do Leeds com um passe a rasgar e permitiu que Alexander-Arnold oferecesse o golo ao senegalês Sadio Mané, aos 31 minutos.Depois de terem ultrapassado a pior fase da temporada, com seis derrotas em sete jogos, os "reds" pareciam ter entrado nos eixos nas últimas jornadas e, quando parecia que iriam somar o quarto triunfo consecutivo, acabaram por ceder o tento do empate, aos 87 minutos, através de Diego Llorente.Contudo, provavelmente os "reds" nem vão necessitar de uma dessas vagas, já que tudo indica que participarão na Superliga, sendo um dos emblemas fundadores da nova competição que está a criar cisões no futebol europeu.Já o Leeds, que contou com o extremo português Hélder Costa entre os titulares, é 10.º classificado, com 46 pontos, depois de ter somado a quinta partida seguida sem perder.