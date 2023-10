Liverpool desperdiça vantagem na visita ao Brighton em tarde de empates

Em jogo da oitava jornada da Liga inglesa de futebol, a equipa do sul de Inglaterra até se adiantou no marcador, com Adingra a antecipar-se a MacAllister numa aparente inofensiva saída de bola do Liverpool e a bater um adiantado Alisson, aos 20 minutos.



Foi um bom tónico para os da casa, apesar dos 'reds' voltarem a deixar a ideia de que podiam vencer, quando ainda antes do intervalo Salah bisou: primeiro numa boa combinação ofensiva, aos 40, e depois de grande penalidade, aos 45+1.



Num jogo repartido, com ocasiões de parte a parte, foi o Brighton a igualar já na segunda metade, num livre lateral que deixou a linha defensiva dos 'reds' demasiado estática e o capitão Dunk aproveitou para desviar na pequena área, aos 78.



O empate deixa o Liverpool em terceiro, com 17 pontos, embora as posições da frente ainda possam mexer hoje, com o jogo grande entre o Arsenal, quarto, com 17, e o tricampeão Manchester City, segundo, com 18, e atrás de Tottenham (20).



O Brighton é sexto, com 16 pontos, depois de também o Aston Villa (quinto, 16) ter empatado hoje a 1-1 na visita ao Wolverhampton (14.º, oito), e West Ham (7.º, 14) e Newcastle (8.º, 13) terem empatado a 2-2 em Londres.



No Molineux Stadium, José Sá, Toti, Nelson Semedo e Pedro Neto, este a assistir Hwang no primeiro golo, foram titulares nos 'Wolves', enquanto Fábio Silva foi opção a partir do banco, já na parte final, aos 86.



Em Londres, o West Ham esteve a vencer, com um golo de Soucek, aos oito minutos, mas os 'magpies' deram a volta ao marcador, por Isak, aos 57 e aos 62, antes de Kudus resgatar a igualdade para os da casa muito perto do fim, aos 89.



A oitava jornada da 'Premier' encerra ainda hoje com jogo de candidatos, em que o Arsenal recebe o Manchester City.