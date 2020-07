Liverpool empata com Burnley e perde primeiros pontos da época em casa

O escocês Andrew Robertson até adiantou os ‘reds', aos 34 minutos da partida, com um excelente cabeceamento em resposta ao cruzamento do brasileiro Fabinho. Porém, aos 69, o avançado inglês de ascendência espanhola Jay Rodriguez fez a igualdade para o Burnley, num remate cruzado que não deu hipóteses a Alisson.



Na reta final do jogo, o islandês Johann Gudmundsson ainda atirou uma bola à barra da equipa treinada por Jürgen Klopp, mas o marcador não se alterou mais até ao final do encontro.



Com a igualdade, o Liverpool, que até aqui tinha vencido todos os jogos do atual campeonato em casa, perdeu os primeiros pontos e quebrou a série de vitórias caseiras para a Premier League, que já vinha desde janeiro de 2019.



O empate também ditou o fim da aspiração de terminar o campeonato com vitórias nos 19 jogos em casa.



Quando faltam três jornadas para o final da liga, o Liverpool soma 93 pontos em 35 jogos, mais 24 pontos do que o Manchester City, que tem menos um jogo (desloca-se hoje ao terreno do Brighton), pelo que o emblema da cidade dos Beatles ainda pode bater o recorde de pontos numa só época (100), que foi atingido há duas temporadas pelo Manchester City de Guardiola.