Liverpool empata com Chelsea

O Liverpool somou hoje o terceiro jogo consecutivo sem vencer na Liga inglesa de futebol, ao empatar 0-0 com o Chelsea, que não pôde contar com o castigado João Félix, em jogo da 21.ª jornada.



O empate em casa, que se segue a derrotas fora com o Brentford (3-1) e o Brighton (3-0), deixa a equipa de Jürgen Klopp no oitavo lugar da prova, com 29 pontos, menos 18 do que o líder Arsenal, que no domingo recebe o Manchester United.



Em Anfield, o Chelsea, que na última ronda triunfou por 1-0 no terreno do Crystal Palace, pondo fim a uma série de três jogos sem vencer, inaugurou o marcador aos três minutos, mas o golo acabou por ser anulado pelo videoárbitro.



O avançado português João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea desde o início do mês, não pôde ser utilizado por Graham Potter, por estar a cumprir castigo pelo vermelho direto que viu no jogo de estreia pelos londrinos.



Na equipa da casa, também não atuou Diogo Jota, que continua a recuperar de a lesão que o impediu de representar Portugal na fase final do Mundial2022.



O Chelsea segue na 10.ª posição, com os mesmos pontos do Liverpool e do Brentford, que é nono e no domingo visita o Leeds.