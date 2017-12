Liverpool empata com Everton e desaproveita deslize do Chelsea

Lusa 10 Dez, 2017, 17:22 / atualizado em 10 Dez, 2017, 17:35 | Futebol Internacional

Os 'reds' inauguraram o marcador aos 42 minutos, através do médio egípcio Mohamed Salah, que concretizou o 13.º golo e se isolou no comando da lista dos melhores marcadores, mas os visitantes restabeleceram a igualdade aos 77, graças a uma grande penalidade concretizada por Wayne Rooney.



O Everton continua sem vencer no estádio do maior rival desde 1999, mas não terá ficado desagradado com a conquista de um ponto, num encontro em que passou grande parte do tempo reduzido ao seu meio campo.



Quanto ao treinador Sam Allardyce, somou o terceiro jogo sem perder no comando do Everton, sete meses depois de ter vencido em Anfield Road no comando técnico do Crystal Palace, que ainda constitui a última derrota do Liverpool em casa, em todas as competições.



O Liverpool manteve-se na quarta posição, a dois pontos do Chelsea, que no sábado perdeu de forma surpreendente com o West Ham, por 1-0, e com mais um em relação ao Arsenal, que hoje não foi além de um empate no recinto do Southampton.



A equipa anfitriã entrou praticamente a ganhar, graças a um golo marcado logo aos três minutos pelo médio Charlie Austin, e os 'gunners' apenas conseguiram salvar um magro ponto porque o ponta de lança francês Olivier Giroud restabeleceu o empate aos 88.



Além do dérbi de Liverpool, a 16.ª jornada do campeonato inglês proporciona também outro confronto entre rivais da mesma cidade, entre o líder Manchester City e o Manchester United, segundo classificado, treinado pelo português José Mourinho.