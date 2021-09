Liverpool empata, com golo de Jota, e Brighton sonha com a liderança da Premier League

Com os resultados de hoje, caso vença segunda-feira em Londres, no terreno do Crystal Palace, o Brighton termina a sexta jornada como o impensável líder da Premier League.



Depois das primeiras derrotas da época de Manchester United e do Chelsea, o Liverpool tinha tudo para fugir no comando da competição, mas o Brentford, de regresso ao primeiro escalão, impediu o triunfo do próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, com o golo da igualdade a chegar já na parte final da partida, aos 82 minutos, pelo avançado congolês Wissa.



A equipa da casa também chegou a estar em vantagem, através de um tento do central jamaicano Pinnock, aos 27 minutos, mas pouco depois, aos 31, o internacional português Diogo Jota voltou a colocar tudo empatado.



Na segunda parte, num período frenético, o egípcio Salah protagonizou a reviravolta para os ‘reds’, aos 54 minutos, seguido de nova igualdade, com o alemão Janelt a marcar para o Brentford, aos 63, e que terminou com novo golo do Liverpool, aos 67, por Curtis Jones.



Mesmo com o empate, o Liverpool vai terminar o dia isolado no topo da Premier League, com 14 pontos, mais um do que Manchester City, Manchester United, Chelsea e Everton.



Com 12 pontos, nesta ronda, o Brighton tem uma oportunidade única de subir à liderança da Premier League e reforçar o excelente início da temporada, em que leva quatro triunfos e apenas uma derrota.



Horas antes, com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo como titulares, e Diogo Dalot como suplente utilizado, o Manchester United foi surpreendido em casa pelo Aston Villa (1-0), enquanto o Chelsea, atual campeão europeu, caiu em Londres perante o Manchester City (1-0), que contou com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.



Em Old Trafford, Ronaldo ficou pela primeira vez em 'branco' desde o seu regresso aos 'red devils' e Bruno Fernandes falhou uma grande penalidade nos descontos.



O Everton aproveitou esses desaires e juntou-se ao agora grupo de segundos classificados, após bater por 2-0 o Norwich City, que ficou perto de um recorde negativo.



Em Liverpool, os ‘Canaries’, esta época de regresso ao principal escalão inglês, mantiveram o registo total de derrotas no arranque da Premier League e, caso voltem a perder na próxima ronda, passarão a ser oficialmente a equipa com o pior arranque de sempre da prova.



Com este desaire, o Norwich igualou as seis derrotas iniciais de Portsmouth (2009/10) e Crystal Palace (2017/18). Na próxima ronda, a equipa liderada pelo alemão Daniel Farke desloca-se ao campo do Burnley.



Em Goodison Park, o Everton, que não contou com o internacional português André Gomes, lesionado, e que vinha de um desaire pesado no terreno do Aston Villa (3-0), chegou ao triunfo com golos de Townsend, aos 29 minutos de grande penalidade, e do francês Doucoure, aos 77.



Com Ricardo Pereira a titular (foi substituído ao intervalo), o Leicester City empatou (2-2) na receção ao Burnley, com Vardy a bisar e a impedir a derrota dos ‘foxes’ aos 85 minutos, perante um adversário que ainda não venceu esta temporada e segue no penúltimo lugar.



Pela primeira vez a cumprir a quarta temporada seguida num clube na sua longa carreira, o argentino Marcelo Bielsa continua em crise no Leeds United, que voltou a perder, desta vez em casa perante o West Ham, por 2-1, com o tento do triunfo dos londrinos a aparecer ao minuto 90, por Antonio, depois do brasileiro Raphinha (ex-Sporting e ex-Vitória de Guimarães) ter chegado a colocar a equipa de casa em vantagem, aos 19.



O Leeds continua sem vencer na Premier League (três empates e três derrotas), assim como o Newcastle, que empatou (1-1) no campo do Watford.



Quanto aos treinadores portugueses, o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, vai no domingo ao campo do Arsenal, no histórico e sempre frenético dérbi londrino, já depois do Wolverhampton, de Bruno Lage, jogar no terreno do Southampton