Liverpool fecha o ano a golear

O egípcio Mohamed Salah voltou a estar em grande plano, com um golo e duas assistências, a segunda das quais para o remate certeiro do internacional português Diogo Jota.



A equipa treinada por Arne Slot não perde há 23 jogos e começa a não ter qualquer rivalidade no campeonato, em que tem oito pontos de avanço sobre o segundo, o Nottingham Forest, do luso Nuno Espírito Santo.



O Liverpool está já nos 45 pontos, contra 37 do Forest e 36 do Arsenal, que só joga na quarta-feira, com o Brentford. O Chelsea, quarto, com 35, também pode fechar a ronda na vice-liderança, já que vai na segunda-feira a Ipswich.



Esperava-se o domínio do Liverpool no terreno do West Ham, mas não de forma tão opressiva, do primeiro ao último minuto. O resultado até poderia ser mais amplo, não fosse a exibição inspirada do guarda-redes local, o francês Areola.



Os 'reds' demoraram 30 minutos para abrir o marcador, através do colombiano Luis Díaz. Aos 40, foi a vez do neerlandês Gakpo faturar, com o 3-0 a chegar aos 44, através de Salah.



O egípcio, que já tinha feito a assistência para o primeiro da partida, foi o homem do jogo, sendo determinante no 5-0, de Diogo Jota, aos 84 minutos, já depois do golo de Trent Alexander-Arnold, aos 66.



Diogo Jota entrou aos 58 minutos, para o lugar de Gakpo, foi muito ativo, com excelente entendimento com Salah, e podia ter faturado logo aos 72 minutos.



Quanto a Salah, a grande figura do Liverpool, passa a ter na época 20 golos e 17 assistências.



Lidera a lista de marcadores no campeonato, com 17 golos, mais três do que o norueguês do Manchester City Erling Haaland, que hoje chegou aos 14.