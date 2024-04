Liverpool perde em Anfield e atrasa-se na luta pelo título

Com o português Diogo Jota em campo a partir dos 66 minutos, os ‘reds’ falharam o assalto à liderança na Premier League, mantendo os 71 pontos, agora a dois do líder Manchester City, e quando ainda podem ver fugir o Arsenal, que joga ainda hoje.



A semana terminou da pior maneira para a equipa de Jürgen Kloop, que dias antes tinha sido atropelada – no que foi então a primeira derrota em Anfiel em toda a época – pela Atalanta nas meias-finais da Liga Europa (3-0).



O jogo de hoje transformou-se em novo pesadelo para os ‘reds’, que mostraram tremenda ineficácia, apesar do guarda-redes Dean Henderson estar em muito bom plano no lado do Palace, com várias intervenções difíceis.



Ao golo do Crystal Palace, apontado ainda aos 14 minutos por Eze, a aparecer sem marcação em plena área, o Liverpool nunca conseguiu responder, com muita precipitação da sua linha atacante e um Salah em dia não.



Luís Diaz, Darwin e Diogo Jota também não conseguiram encontrar o caminho da baliza, em lances muitas vezes a mostrarem grande ansiedade, enquanto Curtis Jones, na melhor ocasião, atirou lado quando surgia sozinho na cara de Dean Henderson.



Em contrapartida, no Palace (14.º) tudo parecia fácil nas raras vezes que a equipa conseguia chegar perto da baliza de Alisson e aos 18 minutos até podia ter feito o segundo, não fosse Andy Robertson a tirar a bola em cima da linha de golo.



O Liverpool mantém-se em terceiro (71 pontos), a dois pontos do Manchester City (73), enquanto o Arsenal (71) ainda pode hoje chegar à liderança, caso vença na receção ao Aston Villa, quarto (60 pontos).



Já o Crystal Palace arrancou em Anfield a primeira vitória após cinco jogos (três derrotas e dois empates)



Em outro jogo no início da tarde, o Fulham, de Marco Silva e com João Palhinha a titular, venceu fora o dérbi londrino com o West Ham (2-0), com o médio brasileiro Andreas Pereira a bisar, aos nove e 72 minutos.



O Fulham subiu a 12.º, com 42 pontos, e o West Ham desceu a oitavo, com 48.