Liverpool segura terceiro lugar

Lusa 11 Fev, 2018, 18:59 / atualizado em 11 Fev, 2018, 18:59 | Futebol Internacional

O brasileiro Roberto Firmino, aos seis minutos, e o egípcio Mohamed Salah, aos 42, marcaram os golos dos 'reds', que seguraram o terceiro lugar no campeonato, beneficiando do desaire do Manchester United, de José Mourinho, em Newcastle (1-0), para ficar a dois pontos dos 'red devils'.



A formação comandada pelo alemão Jürgen Klopp contabiliza 54 pontos, menos 18 do que o líder Manchester City, que no sábado goleou o Leicester, por 5-1, e visita o FC Porto, líder da I Liga, na quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da 'Champions'.



O Manchester United foi hoje derrotado em casa do Newcastle, por 1-0, com um golo de Matt Richie, aos 65 minutos, naquele que foi o seu 41.º remate na liga inglesa desta temporada, facto que fazia dele o jogador com mais tentativas sem qualquer golo no campeonato.



Com este triunfo, o Newcastle subiu a 13.º e deixou a zona de despromoção, tal como Huddersfield, que no primeiro jogo do dia venceu em casa o Bournemouth, por 4-1.



Alex Pritchard (07 minutos), Steve Mounie (27 e 66) e Rajiv van La Parra (90+5), de grande penalidade, marcaram os golos do Huddersfield, que beneficiou do desaire do Southampton, enquanto Junior Stanislas (13) ainda empatou para o Bournemouth.