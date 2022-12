Liverpool tem regresso vitorioso à Liga inglesa no reduto do Aston Villa

O jogo, inserido na jornada tradicional do ‘Boxing Day’, praticamente começou com o golo do egípcio Salah, que correspondeu da melhor maneira a um passe do escocês Robertson, lançado aos cinco minutos por um passe de ‘trivela’ de Alexander-Arnold.



O avançado egípcio voltou a ‘brilhar’ ao assistir o neerlandês Van Dijk para o 2-0, aos 37, num remate de pé esquerdo na sequência de um pontapé de canto, com os ‘villans’ a terem dificuldades em finalizar as várias oportunidades de que também dispuseram para marcar.



A toada parecia continuar no segundo tempo, mas Ollie Watkins converteu, aos 59, a passe do brasileiro Douglas Luiz, e relançou a partida, no pior momento dos ‘reds’, que acabaram ‘salvos’ pelo ‘menino’ espanhol Bajcetic, aos 81, num bom lance do uruguaio ex-Benfica Darwin Núñez, que voltou a falhar várias chances.



Contas feitas, a formação orientada por Jürgen Klopp é sexta, com 25 pontos, tendo somado o terceiro triunfo em sucessão e ‘apenas’ o sétimo em 15 jornadas, aproveitando o ‘Boxing Day’ para se aproximar provisoriamente do Manchester United, quinto com 26.



O Aston Villa, por seu lado, perdeu pela primeira vez com Unai Emery no comando técnico, seguindo para já em 12.º, com 18 pontos.



Antes, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, venceu, por 3-0, em casa do Crystal Palace um dérbi londrino ‘inquinado’ por duas expulsões na formação visitada, tendo contado com o português João Palhinha no ‘onze’ dos visitantes, agora oitavos com 22 pontos.



A ronda marcou também a estreia do técnico espanhol Julen Lopetegui (ex-FC Porto e substituto de Bruno Lage) na Premier League, com o Wolverhampton a vencer no terreno do Everton, por 2-1, com a ajuda de Daniel Podence, que marcou o primeiro golo assistido por João Moutinho.



Jogaram ainda José Sá, Nélson Semedo e o ‘capitão’ Rúben Neves, de início, com Gonçalo Guedes, Matheus Nunes, instrumental no lance do 2-1 de Ait Nouri, aos 90+5, e Toti Gomes a entrarem no decurso da partida.



O Newcastle está de regresso ao topo, após ter sido comprado por sauditas, e subiu provisoriamente ao segundo posto, com mais um ponto do que o Manchester City (menos dois jogos), com um triunfo por 3-0 no terreno do Leicester City.



O novo lanterna-vermelha é o Southampton, que foi derrotado em casa pelo Brighton (3-1), num ‘Boxing Day’ que arrancou com um empate (2-2) entre Brentford e Tottenham, com os ‘spurs’ a falharem o ‘assalto’ ao terceiro lugar.



Ainda hoje, o líder Arsenal, com 37 pontos, recebe o West Ham, em outro duelo de equipas da capital de Inglaterra, procurando somar a quarta vitória seguida e aplicar aos ‘hammers’ o quarto desaire consecutivo.