Liverpool vence com golo de Jota antes de visitar o Benfica

Em Anfield Road, em duelo da 31.ª jornada, Jota abriu o marcador para os 'reds', aos 22 minutos, e esteve no lance do segundo golo da sua equipa, aos 89, ao sofrer a grande penalidade, que acabou por ser convertida pelo brasileiro Fabinho.



O Liverpool alcançou o 10.º triunfo consecutivo em jogos da Premier League e passou a comandar a prova à condição, com mais dois pontos que os campeões Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que ainda hoje jogam na casa do Burnley, penúltimo classificado.



Na terça-feira, o emblema inglês desloca-se a Lisboa, ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.