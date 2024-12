Liverpool vence e consolida liderança da liga inglesa

O avançado português Diogo Jota foi lançado em campo aos 78 minutos, a render o internacional uruguaio, ex-Benfica, Darwin Nuñez, na equipa da cidade dos Beatles.





Na terceira posição segue o sensacional Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, com 34 pontos, à frente do Arsenal, com 33, mas os "gunners" recebem o Ispwich, na sexta-feira.