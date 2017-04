Liverpool vence em West Bromwich e recupera terceiro lugar

Lusa 16 Abr, 2017, 16:07 | Futebol Internacional

O internacional brasileiro Roberto Firmino deu este domingo os três pontos ao Liverpool na difícil deslocação ao terreno do West Bromwich, ao marcar o único golo da partida da 33ª jornada da Liga inglesa de futebol.



Um golo com um toque de 'samba', visto que o livre que lhe deu origem teve ainda a participação determinante de outro seu compatriota, o médio Lucas Leiva, que desviou de cabeça à entrada da área para a zona do segundo poste, onde surgiu Firmino, também de cabeça, a finalizar.



Com este triunfo, o Liverpool recuperou o terceiro lugar, com 66 pontos, mais dois do que o Manchester City, que venceu no sábado em Southampton, por 3-0, mas tem um jogo a mais do que o seu adversário direto.



A 'Premier League' é liderada pelo Chelsea, que joga hoje em Old Trafford, com 75 pontos em 31 jogos, seguido do Tottenham, com 71 em 32 jogos, depois de ter goleado por 4-0, no sábado, na receção ao Bournemouth.