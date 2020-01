Liverpool vence United e começa a ‘encomendar as faixas’ em Inglaterra

No fecho da ronda, em Anfield Road, os ‘reds’ somaram a 12.ª vitória seguida na prova, com golos do central holandês Virgil van Dijk, aos 14 minutos, e do avançado egípcio Mohamed Salah, aos 90+3, este numa altura em que os ‘red devils’ estavam balanceados no ataque.



O Liverpool, que não se sagra campeão inglês desde 1990, mantém o registo invicto na presente edição da ‘Premier League’, com 22 vitórias e um empate, liderando a prova com 64 pontos, a incríveis 30 de distância do Manchester United, que é quinto colocado.



O lateral português Diogo Dalot iniciou a partida no banco de suplentes do United, tendo sido lançado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer aos 87 minutos.



A formação comandada por Jürgen Klopp, que ainda tem um jogo em atraso para disputar, foi mesmo a única equipa do ‘top-5’ da ‘Premier League’ a vencer nesta ronda, pelo que dilatou a vantagem sobre Manchester City, segundo colocado, e Leicester, terceiro, os dois perseguidores mais próximos, que, mesmo assim, estão já à distância de 16 e 19 pontos, respetivamente.



O City cedeu, no sábado, um empate caseiro 2-2 com o Crystal Palace, enquanto o Leicester perdeu hoje por 2-1 no reduto do Burnley, somando a segunda derrota seguida na prova e desperdiçando a possibilidade de igualar os ‘citizens’ na vice-liderança.



Com o internacional português Ricardo Pereira no ‘onze’, os ‘foxes’ foram para o intervalo em vantagem, graças a um golo do médio Harvey Barnes, aos 33 minutos, só que, no arranque da etapa complementar, o neozelandês Chris Wood repôs a igualdade, aos 56.



O Leicester poderia ter voltado para a frente do marcador aos 68 minutos, mas Jamie Vardy falhou uma grande penalidade, abrindo caminho para que o Burnley operasse a reviravolta, aos 79, por intermédio de Ashley Westwood.