Liverpool volta a empatar e United fica a três pontos

O 'nulo' entre o Newcastle e o Liverpool acabou por ser o único jogo de quarta-feirae, já que a partida entre Tottenham e Fulham foi adiada a poucas horas do início, devido ao surto de casos positivos ao novo coronavírus na equipa visitante.



Numa semana de recorde de casos positivos na Liga e de adiamento de dois jogos, não houve problemas sanitários no St. James Park, em Newcastle, mas o Liverpool confirmou as inseguranças das últimas rondas e 'escorregou' de novo.



A liderança ainda é dos 'reds', com 33 pontos em 16 jornadas, só que agora com o Manchester United a três pontos apenas, com um jogo a menos, contra o Burnley.



Logo atrás, com 29, espreitam Leicester e Everton (que também tem um jogo a menos, segunda-feira adiado igualmente por casos positivos).



O português Diogo Jota continua lesionado no joelho - só regressa em fevereiro, em princípio - e o ataque do Liverpool não tem sido tão eficaz na sua ausência.



Mohamed Salah (34 e 66 minutos), Andrew Robertson (36), Roberto Firmino (45+1, 68 e 88) e Sadio Mané (81) foram a imagem dessa falta de lucidez na concretização, muitas vezes anulada por boas intervenções do guarda-redes Karl Darlow ou por cortes e desarmes de DeAndre Yedlin e Fabian Schär.



A boa nova para o treinador Jürgen Klopp foi o regresso do médio Thiago Alcantara, que esteve afastado por lesão 10 semanas.



O adiamento do Tottenham-Fulham juntou-se na jornada ao já sucedido com o Everton-Manchester City e deixa sérias preocupações para janeiro, atendendo a que a crise sanitária no Reino Unido atinge valores críticos.