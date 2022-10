Liverpool volta a perder pontos em Inglaterra, Chelsea salva-se nos descontos

Depois do Arsenal ter iniciado o dia com vitória sobre o Tottenham por 3-1, no dérbi do norte de Londres, a oitava jornada do campeonato colocava pressão sobre os outros candidatos ao título, como o Liverpool, que empatou (3-3) com o Brighton, e o Chelsea, que só nos descontos se impôs (2-1) ao Crystal Palace.



O dérbi de Manchester só se joga no domingo, podendo recolocar os 'citizens' a um ponto de Arsenal.



O treinador português Marco Silva continua a fazer uma época irregular com o Fulham, alternando o muito bom com o dececionante, como é o caso da goleada caseira ante o Newcastle, por 4-1, embora a jogar com 10 desde os oito minutos.



Em Anfield, um 'hat-trick' do belga Leandro Trossard permitiu ao Brighton somar um ponto perante a poderosa equipa de Jürgen Klopp, hoje com os portugueses Diogo Jota (jogou o último quarto de hora) e Fábio Carvalho (substituído ao intervalo) em ação.



Trossard marcou aos quatro e 17 minutos, com o resultado a chegar bem depressa a um inesperado 2-0 para os visitantes.



O Liverpool reagiu e virou o marcador para 3-2, graças a um 'bis' do brasileiro Roberto Firmino, aos 33 e 54 minutos, e um autogolo de Adam Webster, aos 63.



O Brighton não se rendeu e, aos 83 minutos, Trossard voltou a rematar fora do alcance do guarda-redes Alisson, para o 3-3.



Quem também não teve uma tarde descansada foi o Chelsea, na curta deslocação ao terreno do Crystal Palace - mas assegurou os três pontos, com o golo de Conor Gallagher (que na última época estava no Crystal Palace), aos 90 minutos.



Antes, o francês Édouard adiantara o Crystal Palace, aos sete minutos, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang restabeleceu o empate, aos 38.



O Chlesea está em quinto, com 13 pontos, a oito do Arsenal, mas tem um jogo a menos e em caso de vitória sobe a quarto, atrás de Arsenal, City (17 pontos) e Tottenham (17). O atual quarto é o Brighton, que também tem um jogo a menos e está com 14 pontos.



Marco Silva, que está na sua segunda época com o Fulham como treinador, vai alternando o excelente, contra equipas de topo, com o dececionante, como é o caso desta derrota caseiro por 4-1 face ao Newcastle.



Cedo se percebeu que o Fulham (hoje sem Palhinha, que está suspenso) não ia ter vida fácil, jogando só com 10 logo aos oito minutos, com a expulsão de Chalobah.



Callum Wilson (11), o paraguaio Miguel Almiron (33 e 57), Sean Longstaff (43) fizeram os golos dos 'magpies', a que o Fulham só respondeu muito tarde, aos 88, com o tento do jamaicano Bobby De Cordova-Reid.



Nos outros jogos já disputados hoje, Bournemouth e Brentford empataram, sem golos, e o Everton ganhou por 2-1 em Southampton.