Lorenzo Pellegrini `salva` Roma, de Paulo Fonseca, já nos descontos

O jogo de hoje da Série A italiana deixou os romanos à ‘beira de um ataque de nervos’, depois de uma semana particularmente conturbada, com a imprensa a revelar que o plantel estará de costas voltas com o treinador Paulo Fonseca.



A situação terá acontecido após a eliminação na Taça, em que o Spezia venceu 4-2 no campo, após prolongamento, e 3-0 na secretaria devido a um erro de Paulo Fonseca, com mais substituições do que o permitido.



A equipa, que defrontará o Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, em 18 e 25 de fevereiro, não contou hoje com Dzeko, alegadamente lesionado, mas que terá, juntamente com Pellegrini, questionado o treinador no final do jogo da Taça.



Além do avançado bósnio, a equipa esteve ainda desfalcada de Pedro Rodríguez, Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan ou Gianluca Mancini, e o seu ‘ás de trunfo’ acabou por ser Lorenzo Pellegrini, num jogo em que também Borja Mayoral se destacou, com um ‘bis’.



A Roma adiantou-se no marcador por intermédio do espanhol, aos 17 minutos, mas o Spezia igualou ainda antes do intervalo, por Roberto Piccoli, aos 24.



Já no segundo tempo, o mesmo Borja Mayoral fez o 2-1, aos 52 minutos, e o holandês Rick Karsdorp o 3-1, aos 55, pouco antes do Spezia reduzir para 3-2, pelo brasileiro Diego Farias, aos 59, mantendo a incerteza no resultado.



A Roma ‘acusou’ o golo, com a equipa a ter a possibilidade de fazer o quarto, mas também muito intranquila no setor mais recuado, e foi aí, com um tremendo de erro de Smalling, a deixar a bola escapar, que o Spezia igualou aos 90 minutos.



Daniele Verde, que já tinha marcado na Taça, fez o 3-3, com um golo que tinha tudo para voltar a fazer ‘travar’ a Roma, mas Pellegrini aproveitou uma bola no coração da área, a passe de Bruno Peres, para fazer o 4-3 final, aos 90+2.



Com este triunfo, a Roma sobe ao terceiro lugar no campeonato, com 37 pontos, menos seis do que AC Milan (43) e três do que o Inter Milão (40), que ainda vão disputar os respetivos jogos da 19.ª jornada.