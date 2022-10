Lorient vence e sobe a segundo a um ponto do Paris Saint-Germain

O lanterna-vermelha Brest, do português Mathias Laje, que saiu do banco aos 67 minutos, somou o sétimo jogo na liga sem vencer, num ciclo com inclui cinco derrotas e dois empates, apesar de ter chegado à vantagem por Del Castillo, aos 17 minutos.



O Lorient resolveu o jogo com dois golos do nigeriano Teremas Moffi, aos 24 e 53 minutos, alcançando o seu sexto triunfo consecutivo e ascendeu à vice-liderança, com 25 pontos, a um do Paris Saint-Germain, que no sábado empatou em casa do Reims.



O Lille, do treinador português Paulo Fonseca, com José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes a titulares, venceu por 1-0 na receção ao Lens, de David Costa, com um golo do canadiano Jonathan David, aos 44 minutos, na transformação de um penálti.



Com este triunfo, que impediu o Lens de ascender ao terceiro lugar e ultrapassar o Marselha, o Lille subiu ao sétimo posto, agora com 16 pontos, em igualdade com o Clermont, oitavo.



O Mónaco venceu por 2-0 em casa do Montpellier, com golos do suíço Embolo, aos 45+1 minutos, e do neerlandês Myron Badu, aos 80, e segue na quinta posição, com 20 pontos, mais perto do Lens, quarto, com 21, e do Marselha, terceiro, com 23.



O Montpellier, que somou a segunda derrota seguida, quarta nas últimas cinco jornadas, é 10.º classificado, com 12 pontos, em igualdade pontual com o Toulouse, 11.º, que na sexta-feira empatou a 1-1 em casa do Lyon.



O Rennes, do português Xeka, impôs-se por 3-0 na receção ao Nantes, que não vence há seis jogos para a liga gaulesa, com golos de Amine Gouri (1-0), aos 26 minutos, Martin Ternier (2-0), aos 79, e Désiré Doué (3-0), aos 84, e segue no sexto posto, com 18 pontos.



O Nantes é 19.º e penúltimo classificado, com sete pontos, seguindo em zona de despromoção em igualdade com o Ajaccio (18.º) e com apenas mais um ponto do que o lanterna-vermelha Brest (20.º).



O Clermont venceu em casa o Auxerre, por 2-1, com golos do tunisino Khaoui, aos 55 minutos, e de Grejohn, aos 58, e segue no oitavo posto, com 16 pontos, a dois do Rennes, sexto.



O Auxerre, que ainda reduziu para 2-1 pelo brasileiro Jubal, aos 90+2 minutos, somou o sexto jogo sem vencer na liga, série que inclui cinco derrotas e um empate, e ocupa a 16.ª posição, com oito pontos, sendo a primeira equipa acima da linha de despromoção.



O Nice regressou às vitórias após duas derrotas ao vencer em casa por 3-2 o Troyes, dos portugueses Abdu Conte, que marcou aos 90 minutos, e Rony Lopes, chamados a jogo aos 60 minutos, e segue no 13.º lugar, com 11 pontos.



Uma posição acima está o Troyes, com os mesmos 11 pontos, que ainda recuperou de uma desvantagem de 3-0, com golos de Mattia Vito, Andy Delort e Nicolas Pépé, para 3-2, por Xavier Chavalerin e pelo português Abdu Conte.



O Estrasburgo alcançou a primeira vitória na liga ao triunfar por 3-2 em casa do Angers, com golos de Kevin Gameiro, aos sete minutos, do esloveno Miha Blazic, aos 33, na própria baliza, e Diallo, aos 58, e segue na 14.ª posição, com oito pontos.



O Angers, que segue no 17.º lugar, também com oito pontos, sendo a primeira equipa em zona de despromoção, ainda reduziu por Adrien Hunou, aos 11 minutos, e Miha Blazic, aos 87, que se redimiu do autogolo na primeira parte.