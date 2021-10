Lucas Hernández intimado pela justiça espanhola para cumprir pena de prisão efetiva

De acordo com o Tribunal Superior de Justiça de Madrid, o jogador do Bayern Munique foi notificado para comparecer perante a justiça espanhola na próxima terça-feira, para ser notificado da ordem de prisão.



Após a audiência, o jogador tem 10 dias para entrar na prisão, mas os seus advogados já recorreram da decisão, tentando assim evitar a efetivação da sentença.



Em 2017, Lucas Hernández e Amelie Lorente protagonizaram uma cena de violência mútua na rua, tendo sido condenados a 31 dias de trabalho comunitário e ficado impedidos de contactarem um com o outro durante seis meses.



No entanto, quatro meses depois, foram ambos vistos juntos no aeroporto madrileno de Barajas, quando regressavam de férias nos Estados Unidos, onde terão casado.



O internacional francês foi detido durante algumas horas à chegada a Madrid por não ter cumprido a ordem de afastamento e, em 2019, foi condenado a seis meses de prisão por incumprimento da ordem de afastamento.



Amelie Lorente não foi detida no aeroporto por ainda não ter sido notificada da decisão e nunca foi julgada.